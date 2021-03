Máscaras e distanciamento físico podem "durar vários anos", alertam especialistas

Muitos são o que estão desejosos de pôr um ponto final ao uso das máscaras e ao distanciamento físico a que a pandemia obrigou, no entanto, estas medidas sanitárias podem ter vindo para ficar.De acordo com várias cientistas, as máscaras e o distanciamento poderão continuar nas nossas vidas durante vários anos até que todos os países vacinem a população.A especialista afirma que com estas pequenas restrições, as pessoas poderão viver neste novo normal e a economia poderá começa4r a recuperar.