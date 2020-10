Máscaras para a Covid-19 não funcionam na chuva, alertam especialistas

Uma máscara facial molhada é menos eficaz porque a água restringe o fluxo de ar e reduz a quantidade de filtragem viral. O alerta é dado por um grupo de investigadores, entre eles o professor Tim Spector, responsável pela aplicação Covid-19 Symptom Study, que avisa o governo britânico da importância de alertar a sociedade para esta situação.

Em declarações ao The Times, Karol Sikora, antigo membro da Organização Mundial de Saúde (OMS), afirmou que "a humidade torna as máscaras porosas" e que por isso "todos os tipos de máscaras são vulneráveis em climas húmidos".

"Acho que o público não tem qualquer conhecimento sobre o assunto. Devem receber conselhos claros das autoridades, especialmente devido ao período atual de chuvas fortes [no Reino Unido]", disse.

"É importante que saibamos que temos que trocar a nossa máscara se ela ficar húmida e que as máscaras mais caras não têm regras diferentes", atirou.

A OMS apoia este alerta e já diz, no seu site oficial, que todas as máscaras devem ser trocadas se estiverem "molhadas ou visivelmente sujas".

Em França, por exemplo, onde é obrigatório usar máscara ao ar livre em muitas cidades, as diretrizes locais incentivam as pessoas a andar com duas máscaras caso seja necessário trocá-la.