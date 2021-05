Massacre em escola de Kazan na Rússia faz pelo menos nove mortos

Um ataque a uma escola de Kazan, na região russa do Tartaristão, causou esta terça-feira a morte a sete alunos, uma professora e uma empregada. O autor do ataque, de 19 anos, foi detido pela polícia, que negou relatos iniciais sobre a existência de dois atiradores.Alguns professores barricaram-se dentro de salas de aula com os alunos, enquanto outros escaparam pelas janelas. No interior, o atirador disparou ao acaso, matando nove pessoas e ferindo mais de 20.O autor do massacre foi Ilnaz Galyaviev, um antigo aluno da escola que agora estudava Informática numa universidade da região. Tinha armas legais desde o final de abril e, num vídeo divulgado pela imprensa local, surge a dizer que "há um par de meses" se deu conta de que é "Deus". Nas redes sociais anunciou o ataque, dizendo que queria matar muita gente e suicidar-se em seguida. Quando foi detido terá gritado: "Sempre odiei toda a gente."