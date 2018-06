Mata amante e morre atropelado por camião ao sair de hotel

Homem deixou carta de amor antes de abandonar o local.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 19:54

Motoristas que passavam este domingo pela estrada BR 153, em Goiânia, capital do estado brasileiro de Goiás, ficaram consternados ao presenciarem a morte de um ciclista, que foi atropelado por um camião ao mudar repentinamente de direção. O que os circunstantes não sabiam era que o ciclista, Marcos Lima dos Santos, de 38 anos, tinha acabado de matar uma pessoa. Geane Silva de Oliveira, de 32 anos, era amante do ciclista e foi esfaqueada.

Marcos assassinou Geane com quem mantinha uma relação extraconjugal há mais de um ano, com duas facadas no pescoço e outras duas no rosto, no quarto do hotel onde se tinham encontrado para mais um momento de intimidade. Algum tempo depois, Marcos saiu do quarto e disse aos funcionários do hotel que a namorada estava muito cansada e por isso tinha decidido ficar a dormir até à hora do checkout.

Foi depois desse horário que os funcionários do estabelecimento - Geane não saía do quarto nem atendia o telefone ou porta - invadiram a suíte e a encontraram morta. Na parede, viram uma mensagem escrita por Marcos: "Amor, eu te amo. Amante fiel". Mais tarde a polícia encontrou uma carta em que ele fazia nova declaração à mulher de que tanto dizia gostar e que tinha acabado de assassinar. Na carta era feito um pedido de desculpa pelo crime.

Foi ao sair do hotel com a sua bicicleta que Marcos acabou por morrer. Ele seguiu pela berma da BR 153 em contramão, como fazem muitos ciclistas para ficarem mais visíveis, mas, de repente, mudou de lado sem qualquer aviso ou sinal e atravessou-se na frente do camião, sendo colhido fatalmente pelo pesado.

A polícia ainda não sabe se o atropelamento foi um acidente ou se Marcos se suicidou. No quarto do hotel, a polícia encontrou uma embalagem de veneno para ratos vazia. Agora as autoridades vão apurar se Marcos deu o veneno para Geane antes de a matar ou se foi ele mesmo que o ingeriu para morrer também, o que poderia explicar a sua estranha manobra na estrada, que poderá ter sido originada pelo início do efeito da forte substância.