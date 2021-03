Mata avô à facada e guarda as orelhas arrancadas no bolso

Kolby Parker, de 30 anos, foi acusado de matar o avô, este sábado, em Orlando, Estados Unidos da América.Questionado pelas autoridades sobre o crime, o homem retirou as orelhas do parente dos bolsos das próprias calças, justificando o ataque em legítima defesa. Kolby Parker revelou que ambos se envolveram numa luta enquanto fumavam marijuana, altura em que o avó do suspeito o terá atacado comado com uma faca.O suspeito disse que foi forçado a apontar a mesma faca para o avô, golpeando-o na varanda de casa, antes de o atacar com um taco de basebol, segundo informa o Daily Star.Kolby Parker ficou detido na prisão de Lake County, à espera de interrogatório.