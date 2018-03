Mata colega de casa com martelo e culpa pornografia violenta

Criminoso esmagou cabeça da mulher por quem estava apaixonado.

17:23

Lucian Stinci, de 34 anos, foi condenado a prisão perpétua pelo homicídio de Florina Pastina, uma professora primária de 36 anos. O supervisor de um hotel na Inglaterra atacou a colega de casa com um martelo após ver "pornografia extremamente violenta" durante toda a noite.

De acordo com o jornal Mirror, o juiz responsável pelo julgamento declarou que "o crime foi claramente influenciado pelos filmes de sadomasoquismo, tortura de mulheres, violação, rapto e homicídios" a que o criminoso assistiu durante horas.

Lucian afirmou em tribunal que sempre foi apaixonado por Florina, mas que esta sempre ignorou as suas declarações de amor.



Na manhã do ataque, após passar a noite em claro e sob o efeito de drogas e álcool, o homem disse que a professora perguntou se se sentia bem e que a "falsa preocupação terá provocado o ataque de raiva".

Segundo as autoridades, o criminoso subiu ao quarto para ir buscar a arma do crime e atacou Florina na parte de trás da cabeça várias vezes com um martelo.

A irmã gémea da vítima e o sobrinho, que viviam na casa, foram também atacados quando se depararam com o cenário do crime na cozinha, mas conseguiram escapar e chamar a polícia.



Florina foi transportada para o hospital, mas morreu dois dias depois devido à gravidade dos ferimentos na cabeça.

Para além da acusação de homicídio, Lucian admitiu ser responsável pelas câmaras instaladas na casa de banho da habitação.