Mata companheiro de cela e arranca-lhe os olhos

Recluso ainda usou a orelha da vítima como colar antes de ser apanhado.

Um recluso do Columbia Correctional Institution, na Florida, Estados Unidos, matou o seu companheiro de cela na manhã da passada quinta-feira com contornos macabros.



O homem arrancou os olhos da vítima, embrulhou o corpo num lençol e usou a orelha como colar, antes de ser "apanhado" pelas autoridades. A história é contada pelo jornal Miami Herald.



O crime ocorreu num anexo da prisão e foi justificado por Larry Mark, a vítima, estar a "incomodar".



Mark tinha 58 anos e cumpria prisão perpétua por um homicídio que cometeu em 1981.



O recluso que levou a cabo o crime - cuja identidade não foi revelada - ainda afirmou aos outros presos que tinha guardado os olhos de Larry num copo que estava na cela para os "comer ou beber mais tarde".



Os guardas prisionais não deram conta do crime no momento em que este ocorreu, tendo apenas dado pela falta de Larry durante a tarde.