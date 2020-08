Mata e arranca olhos a amigo transexual por "vingança" devido a violação

Andrew Vrba, um jovem norte-americano, natural de Springflield, no estado norte-americano do Missouri está acusado de matar um amigo transexual à facada depois de lhe arrancar os olhos. Em tribunal, o suspeito de 21 anos revelou que agiu "por vingança" e argumentou que Joey Steinfeld (em processo de mudança de sexo, sendo que ainda era conhecido como ‘Ally’) tinha violado a sua ex-namorada, Briana Calderfeld.

O caso chocou a comunidade local. O corpo de Joey foi descoberto completamente carbonizado, depois de estar desaparecido várias semanas, em agosto de 2017, a cerca de 100 quilómetros de onde o norte-americano vivia. A autópsia revelou agressões violentas e que os olhos de Joey foram arrancados antes de ser morto com golpes de faca nos genitais.

Andrew contou durante o julgamento, que agora decorre, que não queria matar Joey. Diz que atacou o amigo "num acesso de raiva", depois de terem discutido as acusações da violação de Briana. Andrew garante ainda que o amigo ameaçou matar a prima de Briana, Isis Schauer, que é mãe do filho menor do suspeito, também já condenada pela morte de Joey.

"Ele ameaçou matar o meu filho bebé, a minha avó, a avó da Isis, as crianças da Briana e violou-a à minha frente", disse o jovem em tribunal, ainda que a violação não tenha nunca sido provada.

Os advogados de Andrew dizem que o jovem está arrependido e que assume os crimes. "Ele não pode voltar atrás. Aceitou que as suas ações têm consequências e está preparado para as enfrentar", contam ao diário inglês Metro.

Andrew Vrba deverá ficar a conhecer a sua sentença muito em breve. Briana e Isis, cúmplices no homicídio e ocultação do cadáver, já estão a cumprir longas penas de prisão pelos crimes.