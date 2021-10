Mata enteado de 15 anos em ritual de "magia negra" falhado e esconde corpo em poço na floresta

Uma estrela do desporto russa, Maria Korneeva, três vezes campeã de arco e flecha, é suspeita de assassinar o enteado de 15 anos do seu namorado.A mulher de 29 anos queria marcar as costas do adolescente Roman Fedulov com um símbolo ritualístico e acabou por o matar.O padrasto do adolescente, Vladislav Tsykunov de 52 anos disse em tribunal que a atleta "de sangue frio" só tinha a intenção de esculpir uma estrela nas costas do rapaz. Em vez disso, o homem alega que Maria lhe disse em estado de choque que tinha matado Roman.O corpo de Roman Fedulov foi encontrado num poço abandonado numa floresta na região de Ryazan, na Rússia, no dia 13 de outubro.Ainda assim, no dia 8 de outubro Vladislav Tsykunov já era suspeito de ter sequestrado o enteado após ter terminado o casamento com a mãe do menino, avança o jornal Daily Star.Vladislav Tsykunov e Maria Korneeva foram detidos pelas autoridades. Sabe-se agora que o homem tinha desenvolvido um gosto recentente pelo ocultismo, querendo utilizar rituais para que a sua ex-mulher voltasse para ele.