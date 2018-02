Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata filho recém-nascido e vai às compras com corpo na mala

Mulher de 21 anos foi detida na loja de lingerie Victoria's Secret.

26.02.18

Tiona Rodriguez, uma mãe norte-americana, foi detida ao ser apanhada a fazer compras na loja de lingerie Victoria's Secret, em Nova Iorque, com o cadáver do filho que tinha acabado de matar na sua mala.



A mulher, atualmente com 21 anos, foi acusada de ter sufocado o filho recém-nascido após dar à luz na casa de banho da casa de um amigo. Nessa altura teria 17 anos.



De seguida, a mãe tê-lo-á colocado dentro da sua mala e saiu de casa à procura de lingerie para comprar. Tiona foi detida quando os seguranças da loja se aperceberam de um mau cheiro vindo da sua bolsa.



Já na esquadra, a mulher foi acusada de homicídio depois de os investigadores encontrarem uma mensagem desta para um amigo, onde a morte do bebé era mencionada.



"Pega nessa porcaria e cava um buraco, coloca em algum lado. LOL (gargalhadas) e depois vamos comer panquecas", podia ler-se.



A jovem foi condenada a uma pena de 16 anos de prisão na semana passada, após ter confessado o homicídio e de ter alegado sofrer de um distúrbio emocional extremo.



Este era o terceiro filho da jovem, que deu à luz pela primeira vez com 14 anos. Os seus filhos moram com o pai.