Mata jovem grávida e esquarteja corpo para roubar bebé

Mulher queria esconder o facto de não conseguir engravidar.

Um casal foi detido em Tamaulipas, no México, depois de ter sido encontrado em sua casa o corpo de Jessica Gabriela N., uma jovem grávida que estava desaparecida à vários dias. Segundo as autoridades, Jessica foi estrangulada até à morte e o corpo foi depois esquartejado e o bebé retirado de dentro do ventre da jovem.

Cinthia Fatima N. e o marido, Omar Erique N., foram detidos pela polícia mexicana. Segundo o que a investigação já conseguiu apurar, Cinthia conheceu a vítima nas redes sociaise, depois de descobrir que Jessica estava grávida, disse-lhe que tinha roupas de bebé para venda a baixo preço e convidou a jovem, de 20 anos, para sua casa.

Jessica não foi mais vista. A família estranhou a demora ao fim de várias horas e deu o alerta para o desaparecimento da jovem grávida. A polícia veio a encontrar o corpo de Jessica já em decomposição na casa de Cinthia e do marido, uma semana depois do seu desaparecimento. O corpo da jovem tinha um grande golpe na zona da barriga e foi isso que levou as autoridades a suspeitarem logo de que se tratava de Jessica, até porque uma mulher, que disse ser a irmã de Cinthia, tinha aparecido no hospital dias antes com um recém-nascido morto.

Segundo as autoridades, a mulher disse que a irmã tinha tido um aborto espontâneo. Foi esta a peça que permitiu às autoridades desvendar o porquê do crime.

De facto, alguns meses antes, Cinthia tinha sofrido um aborto, depois de várias tentativas para engravidar. Com medo de contar ao marido que tinha perdido o bebé, a mulher resolveu atrair uma jovem grávida a sua casa, com o intuito de roubar o bebé e ficar com ele como se fosse seu filho.

O Ministério Público mexicano, que está a cargo da investigação, não revelou einda todos os detalhes do caso. Sabe-se para já que Cinthia e Omar foram detidos e vão aguardar julgamento em prisão preventiva.