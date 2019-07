Mata jovem que conheceu no Instagram e partilha imagens do cadáver com a legenda: "Desculpa Bianca"

Uma adolescente norte-americana foi encontrada morta depois de serem partilhadas as fotos do seu cadáver numa aplicação de conversação para jogadores online. O assassino, que conheceu a jovem no Instagram, partilhou as imagens do corpo com a legenda: "Desculpa Bianca".





As autoridades foram chamadas ao local do crime por testemunhas que diziam estar a ver um homem a ameaçar suicidar-se e a referir que tinha assassinado uma mulher.





Brandon Clark, de 21 anos, tentou cortar-se no pescoço mas foi operado de urgência e sobreviveu aos ferimentos. Antes de ser detido partilhou uma imagem nas redes sociais que dizia: "Este poderá ser o meu último post, eles estão a chegar e eu fiz algo muito mau... Desculpem".





Segundo a CNN, a vítima mortal é Bianca Devins, de 17 anos, que pertencia a plataformas de jogo de online e que foi encontrada morta com ferimentos graves no pescoço, no passado domingo.





"Acreditamos que o suspeito tirou e distribuiu fotografias da morte na plataforma Discord", pode ler-se no comunicado partilhado pela polícia de Utica.