Mata madrasta à machadada e degola-a com uma espada

Jovem de 16 anos tinha estado a assistir a vídeos sobre decapitação na Internet antes de cometer o crime.

Um adolescente foi condenado a prisão perpétua depois de ter assassinado briutalmente a sua madrasta, recorrendo a um machado e a uma espada, em Carmarthenshire. Na altura com 16 anos, Rueben Brathwaite tirou a vida a Fiona Scourfield, depois de ter estado a assistir a vários vídeos sobre decapitação na Internet.



No dia 6 do passado mês de março, o adolescente atraiu a madrasta para fora de casa ao dizer que o seu gato estava ferido. Foi então que Rueben utilizou o machado para lhe causar uma hemorragia na zona do pescoço, para depois a degolar completamente com uma espada.



O suspeito ligou de imediato para os serviços de emergência onde confessou logo o crime. "Estou farto da minha vida e queria cometer suicídio, mas não consegui matar-me. Então eu pensei em matar outra pessoa", disse o jovem às autoridades.



O jovem tirou fotografias ao cadáver após o crime e tentou colocá-las na Internet, mas não conseguiu. Foi imediatamente detido pela polícia numa estrada junto à casa onde a mulher foi morta, em Carmarthenshire. Em tribunal foi provado que o jovem não sofria de quaisquer transtornos psiquiátricos, pelo que foi condenado a uma pesada pena de prisão.