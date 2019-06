Mata melhor amiga em troca de 8 milhões de euros

Denali Brehmer, de 18 anos, é a principal suspeita do homicídio da melhor amiga Cynthia Hoffman, de 19 anos.



A jovem do Alasca, nos EUA, terá cometido o homicídio após Darin Schilmiller, de 21 anos, lhe oferecer cerca de 8 milhões de euros para cometer o crime. Darin Schilmiller fazia-se passar por 'Tyler', um magnata, na Internet.



Denali conversava frequentemente com 'Tyler' e os dois terão desenvolvido uma relação através das redes sociais.



Para receber o dinheiro, Denali teria de enviar um vídeo ou fotografias do crime, de modo a provar que o executou, através da plataforma Snapchat.



Com a ajuda de 4 amigos, que recrutou e com quem iria dividir o dinheiro, a jovem de 18 anos planeou o crime, entre maio e junho deste ano.



O grupo escolheu Cynthia Hoffman, de 19 anos e com problemas mentais, como vítima. A jovem via em Denali uma melhor amiga.



De acordo com o pai de Cynthia, esta tinha a idade mental de uma criança de 12 anos.



Hoffman foi atraída para uma caminhada, onde acabou por ser baleada na nuca por Denali. A homicida, com a ajuda de outro amigo, atirou o corpo ao rio que acbou por ser encontrado dois dias depois.



A acusação alega que Denali Brehmer enviou imagens do homicídio a 'Tyler' com amarrada e posteriormente do corpo.



Denali, os quatro amigos e Darin Schilmiller foram detidos e acusados pelo crime.





Cynthia Hoffman was killed last week near Thunderbird Falls; five people have been arrested in connection with the shooting. pic.twitter.com/z8kv2U6Ynw — KTVA 11 News (@ktva) June 10, 2019