Mata mulher de 20 anos à facada em frente ao filho bebé e diz que foi "uma espécie de loucura"

Uma mulher com cerca de 20 anos foi morta pelo marido à facada em Cannes, França, em frente ao filho bebé, de apenas um ano. Segundo o Nice-Matin, o homicida, cônjuge da vítima e pai da criança que assistiu ao crime violento, entregou-se às autoridades.

O Le Figaro dá conta de que a jovem mãe foi morta com várias facadas. Quando se apresentou para ser detido, o homem justificou o crime com "uma espécie de loucura" que o afetou.

O homem ficou sob custódia das autoridades e o Ministério Público de Grasse está a cargo do processo. As autoridades francesas investigam o caso. Este crime foi o terceiro caso registado em França de uma mulher morta pelo companheiro em apenas 24 horas. No total, naquele país, já morreram 43 mulheres às mãos dos maridos, companheiros ou namorados.