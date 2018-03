Mata mulher e disfarça-se de sem-abrigo para escapar às autoridades

Homem foi identificado por cães da polícia.

14:56

Theresa Lynn Miller foi morta, com a um taco de basebol, na sua casa no Alabama, Estados Unidos. Bowden, principal suspeito do crime, fugiu do local, mas foi encontrado pelos cães da polícia, disfarçado de sem-abrigo, numa rua da cidade.

De acordo com o jornal Daily Mail, as autoridades foram alertadas pelos familiares que não conseguiam entrar em contacto com a vítima. A polícia deslocou-se ao local e encontrou o cadáver de Theresa com sinais de agressão na cabeça.

A ausência de Bowden, cuja relação com a vítima não é totalmente clara, e a dificuldade em contactar com o homem levaram as autoridades a suspeitar do envolvimento do criminoso.

Foi emitido um mandato de detenção de Bowden e feito um apelo à população local para informar da localização do homem.

O paradeiro do criminoso foi denunciado por um habitante que alertou para a presença de um sem-abrigo nas ruas da cidade com a aparência muito semelhante à descrita pelas autoridades.

Segundo o jornal britânico, Bowden tentou esconder o rosto com um cartaz de cartão, mas foi identificado pelos cães farejadores das autoridades.

"Meu, pelo menos tentei", afirmou o criminoso enquanto era algemado.

Theresa deixa três filhas menores.