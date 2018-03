Mata namorado com caco de vidro em motel

Mulher foi encontrada em estado grave.

19:08

Um empresário de 44 anos foi morto pela namorada com cacos de vidro, na noite de domingo, dentro de um quarto de motel em Aparecida de Goiânia, no Brasil.

De acordo com o site G1, a morte ocorreu num quadro de violência. O casal ter-se-á desentendido pouco tempo depois de ter dado entrada no estabelecimento. A mulher está internada no Hospital de Urgências de Goiânia em estado grave depois de ter ficado também ela ferida.

"A paciente foi sedada, respira com auxílio de aparelhos e está internada na Unidade de Cuidados Intensivos. Até ao momento, não há informação de alta médica da UCI", lê-se numa nota da unidade hospitalar.

A mesma publicação brasileira avança que o homem tinha um histórico de agressões contra a mulher com quem tinha um relacionamento há cerca de um ano.