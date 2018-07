Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mata o pai que a violou durante 40 anos e esconde corpo no jardim

Mulher de 63 anos chegou a dar à luz um filho do próprio pai.

09:43

Barbara Coombes, de 63 anos, confessou ter matado o próprio pai e ter escondido o cadáver no quintal durante cerca de uma década. De acordo com o processo que consta em tribunal, a mulher foi alegdamente violada centenas de vezes pelo progenitor e até chegou a dar á luz um bebé seu, que morreu poucos dias após ter nascido.



A vítima atacou o pai Kenneth Combes até à morte, na altura com 87 anos, depois de descobrir imagens sexualmente explicítas de uma criança na sua casa. Barbara golpeou o pai na nuca com uma pá, até o deixar inconsciente. Acabou por esconder o corpo no quintal da sua casa, facto que conseguiu esconder durante 12 anos.



"Esté dos casos mais trágicos que já assisti. Esta senhora, que sempre foi boa pessoa, matou o próprio pai após 40 anos de abusos sexuais, mentais e físicos. Foi violada centenas de vezes e foi tratada todo esse tempo como uma escrava sexual. É claro como a água que ela não aguentou a pressão", disse em tribunal o advogado da mulher.



O crime foi descoberto no ano passado quando uma associação de moradores local decidiu ir visitar o idoso, que suspostamente teria 99 anos, mas que já não era avistado há muito pelos vizinhos. Foi então que a filha começou por rejeitar as visitas, levantando fortes suspeitas. Foi levada pela polícia no dia seguinte, onde acabou por confessar tudo.