Matam e desmembram filho iraniano por não ser casado

O cineasta Babak Khorramdin foi morto e esquartejado pelos própios pais por não se casar. O pai confessou ter anestesiado o filho, esfaqueado e cortados os membros, depositando os restos mortais em malas e sacos e posto em contentores do lixo da cidade de Ekbatan, no Irão.

Khorramdin, de 47 anos, estava a viver em Londres e tinha regressado ao Irão para dar aulas de cinema aos alunos quando uma violenta discussão com o pai o apanhou de surpresa. O motivo da rixa foi por este ainda se encontrar solteiro.

Depois de confessar o crime de honra às autoridades e a polícia efetuar perícias à casa onde os pais de Babak Khorramdin viviam e encontrados vestígios deste homicídio, os pais foram detidos.

O ‘crime de honra’ é uma prática que ainda persiste em algumas famílias iranianas e é motivada pelo facto das famílias acreditarem que as vítimas arruínam o prestígio das mesmas. Dois exemplos recentes são o de Ali Fazeli Monfared que foi morto pelo pai por ser homossexual e em 2020 e de uma menina de 14 anos que foi decapitada com uma foice pelo pai, enquanto dormia, após ter tentado fugir com o namorado de 35 anos.