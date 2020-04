"Matem-nos a tiro": presidente filipino manda matar quem não cumpra regras para travar contágio do coronavírus

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, avisou a população esta quinta-feira de que as autoridades têm ordens para disparar sobre todos aqueles que desrespeitem as medidas impostas para combater o contágio do coronavírus."Está a ficar cada vez pior. Por isso, aviso-vos para a seriedade do problema e vocês devem ouvir", disse Rodrigo Duterte.No país já morreram 96 pessoas e já foram infetadas mais de duas mil."As minhas ordens para a polícia e para os militares são que se houver problemas e se houver uma ocasião em que tenham de ripostar e as suas vidas estejam em perigo, matem-nos a tiro. Percebido? Mortos em vez de causarem problemas. Vou enterrar-vos", disse.