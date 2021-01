Mateo, o menino que venceu a Covid-19 após 10 dias internado nos cuidados intensivos

Mateo tem apenas 10 anos e a sua história ficou conhecida em toda a Espanha. Infetado com Covid-19 , deu entrada no Hospital Centro de Alcazar de San Juan onde ficou internado 18 dias.Durante pelo menos 10 dias esteve nos Cuidados Intensivos e a sua história foi dada a conhecer depois de um enfermeiro ter partilhado uma fotografia nas redes sociais.Segundo o La Vanguardia, o menino superou o coronavírus e teve alta esta sexta-feira. O momento da despedida do hospital foi captado em vídeo e foram muitos os profissionais de saúde que o aplaudiram.O pequeno Mateo recebeu ainda um diploma de "melhor paciente" e as imagens estão a tornar-se virais nas redes sociais.