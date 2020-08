Tromba de água, granizo e rajadas de vento causam destruição na Andaluzia

Andaluzia

@Storm_Malaga en malaga no se, pero por la Sur de Sevilla, ha dado fuerte. Estepa (Sevilla) pic.twitter.com/EqkjuJFKub — salito matas (@SaloMatas) August 11, 2020

A Agência Meteorológica do Estado ativou o alerta laranja em várias regiões do país até às 23h59 desta terça-feira, devido aos aguaceiros e tempestades muito fortes que se deslocam de sudoeste a nordeste no interior.





Lavado de coche en Estepa (Sevilla) por la intensa lluvia de esta tarde. pic.twitter.com/lISPjexP43 — La Meseta Meteo (@lamesetameteo) August 11, 2020





Uma tromba de água acompanhada de granizo e rajadas de vento causou inundações esta terça-feira em várias zonas da, Espanha.A força da água arrastou a estrutura de uma casa em Estepa, Sevilha.A chuva intensa também chegou à região de Herrera por volta das 14h00 locais (menos uma hora em Portugal continental).Já a província de Córdoba registou cerca de 20 incidentes relacionados com a precipitação.