Mau tempo no Japão causa pelo menos dois mortos e 13 desaparecidos

As fortes chuvas no sudoeste do Japão provocaram este sábado inundações e deslizamentos de terra e causaram pelo menos dois mortos e 13 desaparecidos, encontrando-se pessoas presas nos telhados à espera de socorro, disseram as autoridades.

O primeiro-ministro, Shinzo Abe, criou um grupo de trabalho e prometeu fazer o máximo para resgatar os desaparecidos, anunciando que cerca de dez mil soldados foram mobilizados para as operações de resgate.

As autoridades japonesas já tinham ordenado a retirada de cerca de 75 mil pessoas no sudoeste do país, devido às fortes chuvas das últimas horas e que devem continuar este fim de semana.