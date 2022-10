Mau tempo obriga a evacuações preventivas na Venezuela

As autoridades iniciaram a retirada preventiva de dezenas de pessoas no estado venezuelano de La Guaira, onde dois rios transbordaram devido às chuvas intensas que afetam a região há vários dias.

Os rios El Cojo e San Julián, em Macuto e Caraballeda, respetivamente, estão a causar apreensão na população local, trazendo à memória as trágicas enxurradas de dezembro de 1999 que, segundo dados não oficiais, ocasionaram mais de 10.000 mortos, entre eles portugueses.

A deslocação das pessoas foi confirmada aos jornalistas pelo governador do Estado de La Guaira, José Alejandro Terán, que explicou que a inesperada torrente de água do rio El Cojo ocasionou danos materiais nas paredes do edifício Água Marina e obrigou também à retirada preventiva de pessoas de outras três edificações próximas.