Organização Mundial de Saúde alerta para perigos do frio na Europa

Por Lusa | 17:22

A Organização Mundial de Saúde alertou esta quinta-feira para os riscos do frio que têm assolado toda a Europa, lembrando os perigos acrescidos para as pessoas sem acesso a roupa quente, alimentos ou cuidados médicos.



A responsável da organização para a Europa, Zsuzsanna Jakab, afirmou que o frio, mesmo quando não está no seu pico, "pode ser prejudicial para a saúde das pessoas de muitas formas".



De acordo com Zsuzsanna Jakab, as temperaturas que se têm feito sentir em muitos países da Europa "podem agravar condições existentes e aumentar o risco de pressão alta, ataques cardíacos e AVC".



O risco é maior no que respeita às pessoas com menos rendimentos.



"Normalmente, as casas mais pobres são as mais atingidas", porque as pessoas "têm menos dinheiro para aquecer adequadamente as casas".



Mas o maior perigo refere-se a "pessoas sem-abrigo, refugiados e migrantes", disse Zsuzsanna Jakab, sublinhando que estes são os alvos mais vulneráveis ao frio, sobretudo quando não têm "roupa apropriada, comida ou cuidados médicos".



A vaga de frio proveniente da Sibéria provocou, até final de quarta-feira, a morte de quase 50 pessoas na Europa, muitas delas sem-abrigo, e continua a causar estragos e a semear o caos nos transportes.



Apontada como "A Besta do Oriente" pelos meios de comunicação britânicos, "O Urso Siberiano" pelos media na Holanda ou o "Canhão de Neve" na Suécia, a onda de frio fez pelo menos 47 mortos desde sexta-feira.



De acordo com um balanço feito com informação da agência AFP, registaram-se 18 mortos na Polónia, seis na República Checa, cinco na Lituânia, quatro em França e na Eslováquia, dois em Itália e na Roménia, na Sérvia e na Eslovénia, um na Holanda e pelo menos um em Espanha, no País Basco. Na Estónia, o frio matou sete pessoas em fevereiro.



Na noite de terça para quarta-feira, o mercúrio caiu para -21°C nas regiões montanhosas da Croácia e da Bósnia, -20°C em Lübeck, no norte da Alemanha, -19°C no sul da Polónia, -18°C perto de Liège na Bélgica e -10°C nas proximidades de Londres.



Em toda a Europa, a neve e o gelo causaram estragos nas estradas e muitos voos foram cancelados além de encerrar muitas escolas, incluindo em Portugal.