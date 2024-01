Os ‘caucus’ do Iowa dão esta noite o tiro de partida para as primárias republicanas que vão escolher o candidato republicano às presidenciais de novembro nos EUA. Donald Trump é o favorito incontestado e Nikki Haley e Ron DeSantis lutam muito atrás pelo segundo lugar, que pode ser crucial para as ambições de ambos em continuarem na corrida, mas o mau tempo que se irá fazer sentir à hora da votação poderá baralhar as contas.









