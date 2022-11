Mauna Loa, o maior vulcão ativo no mundo, entra em erupção no Havai

As comunidades nas encostas do vulcão não se encontram sob ameaça, uma vez que os fluxos de lava estão contidos na área do cume, adiantou o USGG em comunicado.









Nas últimas duas horas, mais 12 terramotos de magnitude superior a 2,5 na escala de Richter atingiram a região, com um deles a atingir a marca de 4,2.



Ainda assim, o serviço geológico alertou que os primeiros estágios de erupção deste vulcão podem ser muito dinâmicos e a localização e o avanço dos fluxos de lava podem mudar rapidamente.

Image from Mauna Loa summit webcam acquired at 11:46 PM HST.



Thermal image of Mauna Loa eruption acquired at midnight HST.



O vulcão Mauna Loa, o maior vulcão ativo no mundo, entrou em erupção na noite deste domingo no Havai, levando o serviço de atividade vulcânica do serviço geológico dos Estados Unidos (USGG) a emitir um alerta vermelho para a população residente na ilha.