Maus relacionamentos podem ser tão prejudiciais como álcool ou tabaco

Estudo norte-americano concluiu que más relações fazem mal à saúde do casal.

Uma pesquisa, levada a cabo por investigadores norte-americanos, revela que relações más e com conflitos entre o casal prejudicam tanto a saúde como o consumo de álcool ou tabaco.



A Associação Internacional para a Pesquisa das Relações no Colorado, EUA, explica que foram analisados 373 casais heterossexuais ao longo de 16 anos, fazendo uma comparação entre as relações mais saudáveis em contraste com relações onde havia mais discussão e conflito entre o casal.



Um mau relacionamento poderá afetar a saúde trazendo inflamações no corpo, distúrbios alimentares, dores de cabeça e reações intensas ao stress, podendo prejudicar o casal desde o coração até ao funcionamento do sistema imunitário.



Alguns dos sintomas provocados pela continuação de uma relação de conflitos e discussão podem ser muito semelhantes aos provocados pelo tabagismo ou alcoolismo.