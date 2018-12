Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

May adia votação para evitar derrota

Forte oposição no Parlamento leva governo a adiar votação do acordo do Brexit por tempo indeterminado.

09:33

A primeira-ministra Theresa May voltou esta segunda-feira a mergulhar o processo de saída do Reino Unido da União Europeia no caos e na incerteza, ao adiar à última hora a votação do acordo do Brexit no Parlamento devido ao risco de uma derrota humilhante para o seu governo.



May vai agora tentar obter novas ‘garantias’ dos 27, mas Bruxelas já avisou que o acordo que existe é aquele que está em cima da mesa e não haverá mais concessões.



"Se fôssemos em frente e votássemos amanhã [hoje], o acordo seria rejeitado por uma margem significativa de deputados", admitiu a primeira-ministra, afirmando que decidiu adiar a votação "para não dividir o Parlamento".



Em causa continua a estar a controversa questão da ‘salvaguarda’ incluída no acordo para evitar a imposição de uma fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte.



A solução negociada entre Londres e Bruxelas, que implica a manutenção do Reino Unido na união alfandegária até serem acordados os termos de uma futura relação comercial, não agrada nem a gregos nem a troianos.



É sobre essa questão que May promete agora obter "garantias adicionais" de Bruxelas numa tentativa de convencer os deputados, muito embora o executivo comunitário já tenha garantido várias vezes que o acordo está fechado e não será alterado.



Brexit pode ser revogado unilateralmente

O Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu ontem que o Reino Unido pode revogar unilateralmente a decisão de sair da UE, numa decisão que veio aumentar a esperança dos deputados anti-Brexit apesar das garantias do governo em como não tenciona voltar atrás.



De acordo com o Tribunal, Londres pode retirar a invocação do Artigo 50 sem consultar os restantes Estados-Membros, mantendo-se assim na UE com as condições atuais.



Oposição fala em "desespero"

A oposição diz que o adiamento da votação é "um ato desesperado" para tentar salvar o acordo. "O governo deixou de funcionar e deve sair do caminho", defendeu o líder trabalhista Jeremy Corbyn.



Liberais-democratas e nacionalistas prometeram apoiar moção de censura.



PORMENORES

Rebeldes furiosos

O líder dos rebeldes conservadores que se opõem ao acordo do Brexit defendeu que May "deve governar ou demitir-se". "Theresa May andou dois anos a negociar o Brexit para isto?", questionou Jacob Rees-Mogg.



"Clarificação é possível"

O PM da República da Irlanda, Leo Varadkar, reiterou que o acordo aprovado pelo Conselho Europeu Extraordinário de novembro "é o único sobre a mesa" e não será reaberto, mas admitiu que Bruxelas pode "clarificar alguns aspetos" no que diz respeito à salvaguarda.