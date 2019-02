Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Theresa May propõe adiamento do Brexit caso proposta seja chumbada

Parlamento britânico poderá escolher entre sair da União Europeia ou pedir um adiamento da data do 'Brexit'.

12:53

Theresa May propôs o adiamento do Brexit caso a sua proposta seja chumbada. A primeira-ministra anunciou que irá propôr ao parlamento que vote uma extensão do artigo 50 (que diz respeito ao adiamento do acordo do Brexit), caso a sua proposta seja cumbada.



O parlamento britânico poderá escolher entre sair da União Europeia (UE) ou pedir um adiamento da data do 'Brexit' se o acordo que o Governo apresentar nas próximas semanas for rejeitado, prometeu esta terça-feira a primeira-ministra britânica.



Theresa May reiterou que o chamado "voto significativo" será repetido até 12 de março e que, se o texto submetido for chumbado, os deputados poderão decidir se o calendário de saída do Reino Unido da UE se mantém ou é pedida uma "extensão curta e limitada" para além de 29 de março.



A intervenção de May no parlamento destina-se a atualizar os deputados sobre o andamento das negociações com os líderes europeus e apresentar uma declaração, que vai ser debatida e votada na quarta-feira, sendo aberta a alterações.