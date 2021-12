McDonald's no Japão enfrenta problemas de escassez de batatas fritas

Os restaurantes McDonald's do Japão enfrentam atualmente um problema de escassez nas batatas fritas.Em causa estão atrasos na cadeia de distribuição do produto a nível mundial, provocados pela pande mia da Covid-19.De acordo com o jornal The Independent, as batatas usadas pelos restaurantes de fast food japoneses são importadas da zona de Vancouver, no Canadá.Até 30 de dezembro, os restaurantes estão a vender pequenas doses de batatas fritas de forma a garantir que os stocks não se esgotam.

"O McDonald’s Japan limitará temporariamente as vendas de batatas fritas de médio e grande porte como uma medida preventiva para garantir que os clientes possam continuar a desfrutar das batatas fritas do McDonald’s", revelou a empresa à BBC.



A companhia admitiu que se encontra atualmente À procura de alternativas para importar batatas.