McDonald's inverte logótipo em honra das mulheres

“M” transformou-se em “W” para comemorar o Dia Internacional da Mulher.

10:50

A cadeia de restaurantes Mcdonald’s alterou o seu icónico logótipo de arcos dourados temporariamente. O símbolo foi virado ao contrário de forma a transformar o "M" em "W" de "Woman" ("Mulher" em português"). A alteração serve de homenagem a todas mulheres e será adotada durante o dia de hoje.

A iniciativa foi adotada por 100 restaurantes e eles todos ficam nos Estados Unidos.

De acordo com Wendy Lewis, diretora do departamento de diversidade da McDonald’s, todos os logótipos foram alterados manualmente e a campanha visa honrar "todas as conquistas das mulheres em todo o mundo".

Seis em cada 10 gestores de restaurantes da marca são mulheres e estes números são razão de orgulho para a empresa que ambiciona uma representação feminina num mercado tão marcado pela presença dos homens.