McDonald's tem hambúrguer português e foi apresentado por Vasco da Gama

"Portuguese Chicken Burger" é o nome do novo hambúrguer do McDonald's na Malásia que conta com a presença de "Vasco da Gama". De acordo com o vídeo publicitário, divulgado esta semana, esta novidade é uma "aventura excitante" que está "cheia de sabores portugueses".

O "Portuguese Chicken Burger" é apresentado pelo navegador e explorador português "Vasco da Gama", que aparece a tocar bandolim ao lado de homens e mulheres trajados com roupas tradicionais portuguesas.





O McDonald’s da Malaia tem uma página exclusivamente dedicada a este hambúrguer, onde é apresentado como "um panado de frango crocante de deixar água na boca, servida com uma mistura de vegetais e uma folha inteira de alface, entre duas fatias de pão com grãos de pimenta que o vão fazer querer mais".