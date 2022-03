McDonald's vai encerrar 850 restaurantes na Rússia

O McDonald's revelou esta terça-feira que vai fechar temporariamente todos os 850 restaurantes que tem na Rússia, como resposta à invasão do país à Ucrânia.A cadeia de fast food revelou ainda que continuará a pagar o ordenado aos 62 mil funcionários russos, "que colocam o seu coração e alma na nossa marca", revelou Chris Kempckinski, CEO e presidente do McDonald's, numa carta aberta aos funcionários."Os nossos valores significam que não podemos ignorar o sofrimento humano desnecessário que está a acontecer na Ucrânia", disse Kempckinski segundo o The Washington Post.Ainda não há data para a reabertura dos restaurantes.