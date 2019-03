McGregor luta contra jacaré durante férias para comemorar aniversário da mãe

Lutador irlandês partilhou imagens do momento.

18:23

Conor McGregor volta a estar nas bocas do Mundo após ter enfrentado um aligator, no estado norte-americano da Florida.

O lutador irlandês, que se encontra de férias com a família para celebrar o 60º. aniversário da mãe, Margaret, entrou no Miami Sea Aquarium e começou a "luta" na zona de areia onde se encontrava o réptil, avança o The Sun.

A famosa e polémica estrela da UFC chegou mesmo a agarrar o aligator pela cauda.



O momento, que rapidamente juntou algum público para assistir, ficou devidamente documentado em imagens nas redes sociais de McGregor.