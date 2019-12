Médica e enfermeiro raptados e forçados a atender criminoso em favela de São Paulo

Criminosos armados invadiram um posto médico aberto 24 horas na favela Paraisópolis, na zona sul da cidade brasileira de São Paulo, raptaram uma médica e um enfermeiro e forçaram-nos a atender um suposto traficante baleado. A situação aconteceu na madrugada de sexta-feira e deixou apavorados os dois profissionais forçados a acompanhar os criminosos e todos os outros que trabalham na AMA, Assistência Médica Ambulatorial, o único ponto de atendimento de emergência daquela que é a segunda maior favela da capital paulista.

Eram cerca das três e meia da madrugada quando dois homens armados irromperam pela AMA, enquanto outros ficavam no lado de fora, e exigiram que a médica de plantão, de 39 anos, fosse com eles para cuidar de um cúmplice que estava ferido. Ao perguntar o estado do ferido, a médica disse que precisava de ajuda para realizar o atendimento e os criminosos, sempre de armas em punho e ameaçando os presentes, ordenaram que, além da médica, fosse também um enfermeiro com eles.

Os dois reféns foram levados de carro ainda mais para o interior da favela, para uma casa onde estava o homem ferido, que usava uma sonda e um dreno. Ao ver o estado do ferido, a médica explicou aos criminosos que a situação era demasiado grave para que o atendimento fosse realizado ali de forma precária, e convenceu os raptores a levarem o cúmplice para a AMA.

Os raptores, os criminosos que faziam a segurança do grupo, o ferido e os dois profissionais da saúde regressaram ao posto de emergência médica, onde o atendimento foi realizado pela médica e pelo enfermeiro ainda sob ameaças constantes e o domínio das armas. Quando o atendimento foi concluído, os criminosos saíram, levaram o ferido e deixaram os reféns na AMA, completamente apavorados com o terror por que tinham passado.

A favela Paraisópolis, localizada no bairro do Morumbi, é controlada pela maior facção criminosa do Brasil. Paraisópolis foi notícia no mundo inteiro no fim de semana passado, depois de nove jovens que participavam num baile funk no meio da rua terem morrido pisados pela multidão de mais de cinco mil pessoas que fugiram em pânico quando a polícia chegou e começou a atirar granadas de gás.