Médica matou 450 pacientes para o “bem-estar” destes

Jane Barton tirou a vida aos doentes com recurso a opiáceos.

Mais de 450 pessoas morreram após uma médica britânica lhes ter administrado propositamente opiáceos em doses incorretas, de acordo com uma investigação realizada após as centenas de óbitos e noticiada pela BBC.



As mortes terão ocorrido entre 1989 e 2000.



Jane Barton, que trabalhava no Gosport War Memorial Hospital, diz ter feito tudo a pensar no "bem-estar" dos doentes, de acordo com um comunicado lido esta quinta-feira pelo seu marido.

O mesmo inquérito revelou que a médica britânica atuou com um "completo desprezo pela vida humana" e que não havia qualquer razão para prescrever os referidos medicamentos nas doses tomadas pelos pacientes que perderam a vida.

Este é já um dos maiores escândalos no Reino Unido, tendo já a primeira-ministra Theresa May pedido desculpa às famílias e referido que os acontecimentos ocorridos no Gosport War Memorial Hospital são "profundamente preocupantes".