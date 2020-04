Uma médica que está a trabalhar no serviço de urgências de um hospital em Miami, EUA, perdeu temporariamente a custódia da filha por causa da sua profissão, numa fase em que está mais exposta ao perigo de contrair coronavírus.



Theresa Greene explicou, em declarações à CNN, que lhe foi pedido para escolher entre o juramento médico que fez ou continuar a ver a filha.

A profissional de saúde está revoltada com a atitude judicial e avança que a filha, de 4 anos, não compreende o que está a acontecer.

"É cruel que me esteja a ser pedido que opte entre a minha filha e o juramento que fiz enquanto médica. Não abandonarei a minha equipa ou os meus pacientes, que vão procurar-me para lhes salvar a vida nas próximas semanas", avançou Theresa à CNN.

A mulher confessou ainda que esta situação seria mais fácil se ainda estivesse com o ex-companheiro e com quem divide a custódia da filha de ambos.

"Se fosse casada ser-me-ia dada a oportunidade de ir para casa ter com a minha filha. Esta é uma doença perigosa, mas temos tido muito cuidado. Usamos toda a proteção que podemos. Eu, particularmente, uso mais equipamento do que o normal para me proteger e protegê-la (filha)", continuou.