"O que estamos a observar na África do Sul e, lembrem-se, estou no epicentro [da nova estirpe], é muito fraco. Para nós são casos leves", revelou a profissional à BBC, afirmando que há atualmente um "pânico desnecessário".



Leia também Será necessária uma eventual vacina contra a nova variante Omicron da Covid-19? Cientistas estão a investigar



Angelique Coetzee revelou que os sintomas da nova variante são incomuns mas "leves"."O que estamos a observar na África do Sul e, lembrem-se, estou no epicentro [da nova estirpe], é muito fraco. Para nós são casos leves", revelou a profissional à BBC, afirmando que há atualmente um "pânico desnecessário".

Os últimos dias foram marcados pelo surgimento de uma nova variante da covid-19 - a Omicron - que tem provocado grande preocupação ao nível mundial.Se a maioria da informações aponta para uma estirpe mais contagiosa , a presidente da Associação Médica Sul-Africana veio já classificar as atuais notícias como um "pânico desnecessário".Em declarações ao jornal The Telegraph, Dra.São já vários os países europeus que identificaram casos da Omicron, como é o caso da Bélgica, da Alemanha , do Reino Unido , da Itália e dos Países Baixos . Fora da Europa foram já confirmados, pelo menos, dois casos na Austrália e na Ásia, num total de, pelo menos, 10 países com casos confirmados.