Médica que decapitou bebé no parto revela que tinha estado num turno de 24 horas

Ninewells, no Reino Unido, mas só agora se encontra em julgamento.A doutoraLaxman, de 43 anos, tomou uma decisão errada ao decidir prosseguir com um parto natural numa mulher que se encontrava com 25 semanas de gravidez . O bebé, que tinha o cordão umbilical à volta do pescoço, acabou por ser decapitado ainda dentro do ventre da mãe na sequência da força exercida pela médica.A decisão correta seria fazer exames para determinar quão perigoso seria executar um parto natural e qual a melhor solução para garantir a saúde de mãe e filho, porém, a médica vem admitir que errou por estar, na altura, no fim de um turno de 24 horas.Laxman chorou em tribunal e revela ter feito "demasiada força" para que o parto fosse bem sucedido.De acordo com o jornal britânico Mirror, a médica alegou que se tivesse realizado a cesariana a mãe teria morrido e que tentou de tudo para que o procedimento fosse bem sucedido"Estava a tentar que o bebé nascesse, estava a esforçar-me demasiado, possivelmente demasiado", contou a médica entre lágrimas no tribunal."Eu não queria prejudicar a mãe ou o bebé. Estou perturbada com o que aconteceu e lamento muito", acrescentou.Laxman encontrava-se num turno de 24 horas e explicou como a decisão foi tomada."O plano era que o bebé nascesse de cesariana e eu desci para a sala de parto para discutir a situação. Falei com o paciente e pedi desculpa pela pressa. Lembro-me de dizer que o bebé era bem pequeno e ia examiná-la", declarou Laxman no tribunal.A médica relatou que analisou todas as opções e que acabou por decidir pelo parto natural pois achou que com a cesariana o bebé poderia morrer durante o parto pois era demasiado pequeno. "Tivemos de agir muito rápido", afirma.Laxman disse que tentou cortar o colo do útero, mas a incisão não teve impacto. ''A paciente estava muito aflita nesta altura e verbalizava a dor que sentia. Lembro-me dela dizer 'preciso que pare, você não pode continuar' e demos-lhe anestesia geral. Disseram-me que o pescoço estava a rasgar e foi quando soube que o bebé tinha morrido". relatou a médica.