Médica que usou a mesma máscara durante semanas morre de Covid-19

Adeline Fagan, médica no Texas, Estados Unidos, foi uma das profissionais de saúde que esteve na linha da frente da luta contra a Covid-19 e que acabou por morrer da doença.A jovem de 28 anos, asmática e com historial de pneumonia, lutou contra o coronavírus durante dois meses, avança o The Guardian.Segundo a família, a médica usou a "mesma máscara durante semanas, senão meses", devido à escassez de material no hospital.Fagan era natural de Nova Iorque e em julho, após um turno de 12 horas, começou a sentir os primeiros sintomas da Covid-19. Numa página de angariação de fundos para ajudar a pagar os tratamentos de Adeline, é explicado que semanas depois dos primeiros sintomas a médica teve de ser internada."Penso que não estávamos preparados para o que vimos, pessoalmente, quando entrámos no quarto. A Adeline tentava responder, mexer a cabeça ou dizer uma ou duas palavras. Mas o seu olhar era vidrado e não tínhamos a certeza se realmente ali estava", explicou o pai da médica, Brant, após uma visita à filha a 15 de setembro. Dia 19, quatro dias depois, a jovem morreu.