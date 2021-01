Médica sofre reação alérgica grave ao receber vacina contra a Covid-19 no México

Uma médica de 32 anos do estado mexicano de Coahuilla apresentou uma reação 30 minutos depois de receber a primeira dose da vacina da Pfizer e da BioNTech contra a Covid-19.



De acordo com o jornal "El País", que cita um comunicado do Ministério da Saúde mexicano, a profissional de saúde sofreu convulsões, erupções na pele, perda da força muscular e dificuldades respiratórias.





O ministério da saúde mexicano revelou que a profissional de saúde tinha histórico de alergia a um antibiótico usado principalmente para infeções urinárias.



O México iniciou a inoculação contra o novo coronavírus nos profissionais de saúde a 24 de dezembro com as vacinas da farmacêutica Pfizer e da BioNTech. O país deverá receber mais doses da vacina já este mês.