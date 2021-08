Medicamento em estudo cura 93% de doentes graves com Covid-19 em cinco dias

Um medicamento desenvolvido por uma equipa médica Israelita tratou cerca de 93% de 90 pacientes diagnosticados com infeção grave da Covid-19 na Grécia. Os pacientes inseridos na fase II do ensaio do medicamento tiveram alta hospitalar ao fim de cinco dias de tratamento.

Na fase I do ensaio o medicamento já tinha feito sucesso em Israel tendo tratado 29 de 30 pacientes com Covid-19 em estado grave.

Segundo o The Jerusalem Post, um dos investigadores envolvido no desenvolvimento do fármaco disse que "o principal objetivo deste estudo foi verificar se o medicamento é seguro". "Até hoje não registamos nenhum efeito colateral significativo em nenhum paciente de ambos os grupos", acrescentou.

Nadir Arber e a equipa desenvolveram a droga a partir de uma molécula que o professor estuda há 25 anos chamada CD24, que está naturalmente presente no corpo.



O jornal refere ainda que o grupo está pronto para lançar a última fase do estudo do medicamento.