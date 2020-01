Medicamento para depressão gera doença que obriga homem a usar pele de porco

Jonathan Laird de 38 anos teve que revestir o corpo com pele de porco e coser os olhos para resistir aos ferimentos causados pela Síndrome de Stevens Johnson, doença diagnosticada após ser prescrito com medicação para depressão, em Greenfield, Indiana, EUA.A Síndrome de Stevens Johnson afeta a pele, os olhos e membranas mucosas. Esta reação alérgica faz com que o corpo queime de dentro para fora. De acordo com o apurado pelos médicos que acompanharam Jonathan, esta doença surgiu graças ao medicamento para a depressão que lhe havia sido prescrito anteriormente.De acordo com o Mirror, Jonathan acordou a 10 de maio com conjuntivite em ambos os olhos e com a pele a escamar. No dia em que os sintomas surgiram este não se dirigiu para o hospital.No dia seguinte, ao acordar, a sua boca havia inchado e ao longo dos lábios detetou inúmeras feridas. No decorrer do dia, os olhos começaram a piorar tornando-se cada vez mais doloroso, Jonathan decidiu então dirigir-se ao hospital.Quando foi atendido pelo médico este transferiu-o de imediato para a unidade hospitalar de Seattle onde lhe coseram os olhos numa tentativa de os proteger de uma possível infeção. De seguida, amarraram-lhe as mãos para evitar que este retirasse o tubo que lhe havia sido inserido pela garganta.O corpo de Jonathan foi revestido com pele de porco de forma a evitar que este sofresse infeções e continuasse a ser afetado pela doença com queimaduras.Foram onze os dias que Jonathan esteve internado nos cuidados intensivos sendo depois transferido para a unidade de queimados. Jonathan manteve os olhos cosidos durante duas semanas e não conseguiu falar com a família sem o auxílio de caneta e papel durante o mesmo período de tempo O seu primeiro banho foi três semanas após o dia do seu internamento e só teve alta a 1 de junho.Atualmente encontra-se numa fase de recuperação e, dias após a sua nota de alta, iniciou um blog onde relata o seu dia a dia perante a condição com que passou a viver.