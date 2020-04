Medicamento testado para combate ao coronavírus com 94% de eficácia

Um medicamento para o combate ao coronavírus foi testado num laboratório no Brasil e apresentou 94% de eficácia após 48 horas 'in vitro', de acordo com informação esta quarta-feira avançada pela Globo, que cita o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) daquele país.



A pesquisa vai agora poder começar a ser testada em doentes infetados. O ministro de MCTIC, Marco Pontes, avançou que os resultados dos testes feitos em laboratório foram muito eficazes, revelando 94% de eficácia na redução do vírus.





"Temos boas perspetivas para que os resultados desta pesquisa possam ser positivos e possamos ajudar não só o Brasil, como outros países no combate à covid-19", avançou o ministro Marcos Pontes.

Devido aos resultados animadores, o fármaco será analisado e aplicado num grupo de cerca de 500 doentes, de acordo com o jornal brasileiro.A publicação avança ainda que o medicamento não contém cloroquina, substância testada contra a covid-19 e cuja utilização é defendida pelo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.Numa primeira fase, os testes para o tratamento da covid-19 deverão ser realizados em sete hospitais no Brasil e os doentes selecionados para serem testados precisam de cumprir um conjunto de requisitos. O nome do medicamento deverá manter-se em sigilo até que as análises feitas estejam concluídas.