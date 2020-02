Medicamentos para a SIDA usados para tratar doentes de coronavírus leva a corrida ao mercado negro

Uma mistura de medicamentos contra o VIH está a começar a ser usada na China em pacientes infetados com coronavírus como terapia experimental.Esta nova forma de tratar doentes do surto, ainda em fase experimental levou, como consequência, a uma corrida ao mercado negro por pessoas que receiam estar doentes ou que têm medo de que possam ficar no futuro.A notícia, avançada pelo The Guardian, dá conta de que muitos procuram o Kaletra em empresas na Índia e até junto de pessoas portadoras de VIH na China.O Kaletra, uma combinação de dois medicamentos anti-VIH - lopinavir e ritonavir -, tem sido usado em pacientes com coronavírus após se ter iniciado um estudo na China a 18 de janeiro com o objetivo de perceber se esta terapia é eficaz contra o novo vírus.Este estudo tem como objetivo testar cerca de 200 pacientes, cuja condição será cuidadosamente monitorizada. Os resultados serão comparados com os de pessoas infetadas com a mesma condição clínica que não receberam a terapia experimental.O vírus que ficou conhecido como o vírus da China não tem, para já, um tratamento específico e comprovado.Há já mais de 700 mortos, a maioria na China, e mais de 28 mil infetados mundialmente.