Médico acusado de "roubar bebés" absolvido por tribunal espanhol

Eduardo Vela, de 85 anos, esteve envolvido no caso de tráfico de recém-nascidos durante a ditadura de Franco.

13:19

O antigo médico obstetra, Eduardo Vela, de 85 anos, foi esta segunda-feira absolvido no primeiro julgamento do caso relacionado com o tráfico de recém-nascidos, que envolveu milhares de bebés durante a ditadura de Franco (entre 1939-1975), pelo Tribunal de Madrid, em Espanha.

O juíz considerou Eduardo Vela responsável por todos os crimes de que é acusado, no entanto, acabou por absolver o médico, uma vez que o caso prescreveu o prazo legal em 1987.



Esta decisão pode ser revertida caso seja entregue um recurso no Supremo tribunal de Madrid, segundo avança o jornal El País.

O escândalo foi denunciado pela primeira vez em 1982, com mais de duas mil queixas feitas, nenhuma sem efeito, devido à prescrição do processo.



Ines Madrigal, atualmente com 49 anos, foi uma das vítimas que fez queixa do médico obstetra, por ter sido separada da mãe biológica à nascença. A queixosa esteve esta segunda-feira na sala de audiências do tribunal.