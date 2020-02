Médico apanhado a roubar 300 máscaras para combater o coronavírus em Málaga

Hospital

O hospital fez ainda uma advertência a toda a equipa lembrando de que "o uso de material sanitário é exclusivo e limitado" ao complexo de saúde e que, em nenhum caso, deve ser tirado do hospital.



Há 10 casos do vírus da China confirmados em Espanha e outros dois já se encontram recuperados.

Um médico foi apanhado esta quarta-feira a abandonar oClínico Universitário de Málaga, Espanha, onde exercia, com 300 máscaras na sua posse, segundo avançou a rede de rádio espanhola Cadena Ser.Segundo o site de notícias espanhol 20minutos, as máscaras estavam dentro de 14 caixas e eram de alta filtragem. Estas são as máscaras mais caras eprevenir a propagação do novo vírus da China.Fontes hospitalares admitiram que foi aberto um processo e consequente investigação que poderá acabar com o médico castigado. Este justificou o ato alegando que estava a levar as máscaras para a sua cidade.