Médico da Rainha de Inglaterra morre atropelado por camião

Peter Fisher, de 67 anos, seguia de bicicleta para o trabalho quando foi abalroado por uma viatura pesada no centro de Londres.

13:36

Um dos médicos da Rainha Isabel II de Inglaterra, Peter Fisher, morreu num acidente de automóvel, na manhã de quarta-feira, avanç a Sky News.

De acordo com a imprensa britânica, as autoridades estão a investigar a colisão que tirou a vida ao médico da Casa Real. Ao que tudo indica, o médico de 67 anos estava a ir de bicicleta para o trabalho quando foi abalroado por um camião, no centro de Londres.

Para além o médico homeopata pessoal da Rainha, Peter Fisher foi ainda diretor do Hospital Universitário de Londres, cuja administração já veio a público lamentar o sucedido.