Médico despedido e acusado de roubo após administrar 10 doses da vacina da Covid-19 que sobraram

Em janeiro, um juiz determinou que a acusação não tinha fundamento. No entanto, um procurador distrital pretende levar o caso a instâncias superiores, numa altura em que o episódio foi já largamente difundido na comunicação social.

Um médico norte-americano foi despedido depois de ter administrado 10 doses da vacina da Covid-19 a doentes, uma vez que depois de aberto o frasco expiraria em seis horas.Hasan Gokal realizou vários telefonemas e entre um idoso acamado e uma mulher com demência, acabou por administrar várias doses em Houston, no Texas, EUA.O médico, que inoculou também a mulher que se encontrava com uma doença pulmonar, foi demitido e acusado de roubar 10 doses de vacina no valor de cerca de 111 euros (135 dólares)."Foi o pior momento da minha vida", admitiu o profissional ao jornal norte-americano "New York Times".O Dr. Gokal, de 48 anos, imigrou do Paquistão quando e formou-se em medicina na SUNY Upstate Medical University em Syracuse. Em 2009, transferiu-se para o Texas onde trabalhou ainda como voluntário de cuidados médicos após a passagem do furacão Harvey, em 2017.Em dezembro, Gokal participou numa videoconferência na qual foram explicados os protocolos para administrar a vacina da Moderna, entre eles, a validade dos frascos depois de abertos e os grupos prioritários (profissionais de saúde, residentes em instituições de longa permanência, pessoas com mais de 65 anos ou risco de doenças graves relacionadas com a Covid).Depois um dia com pouca afluência num centro destinado à vacinação da Covid-19, o último frasco foi aberto para administrar uma vacina, sobrando ainda 10 doses.Durante o final da tarde e até à noite, o médico acabou por se deslocar a vários domicílios e inocular até pessoas na sua própria casa.Apesar da relutância, a mulher acabou por ser igualmente vacinada. "Não queríamos nenhuma dose desperdiçada, ponto final", admitiu o médico, que entregou a informação sobre a vacinação aos seus colegas e a respetiva justificação.Na manhã seguinte, ele disse, enviou a papelada para as 10 pessoas que havia vacinado na noite anterior, incluindo sua esposa. Ele disse que também informou seu supervisor e colegas sobre o que havia feito e por quê.Gokal foi chamado a justificar-se e, apesar do argumento sobre o não desperdício das doses, acabou despedido.As autoridades de saúde alegaram que o profissional violou o protocolo e que deveria ter devolvido as doses restantes.